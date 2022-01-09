Житель Алма-Аты обвинил полицию и армию Казахстана в трусости

Полиция и армия Казахстана повели себя «трусливо» на фоне массовых беспорядков в республике в начале января 2022 года, из-за чего Алма-Ату «удалось взять на какое-то время боевикам», рассказал NEWS.ru на условиях анонимности житель Алма-Аты. Он подчеркнул, что обстановка в той же Алма-Ате обострилась «по вине провокаторов и мимикрирующих под гражданских радикалов всяких деструктивных религиозных течений». Собеседник добавил, что изначально причиной недовольства граждан стало резкое повышение стоимости газа.

Просто повышение цен на сжиженный газ стало последней каплей, и люди вышли на улицу. [Беспорядки устроили] не народные массы, а мимикрирующие под гражданских боевики всяких деструктивных религиозных течений. Очень трусливо вели себя не только полиция, но даже армия. Алматы боевикам удалось взять на некоторое время, пока силовики и армия трусливо сдавались и бежали по углам города, — подчеркнул источник.

Мужчина добавил, что по его мнению, основная часть жителей республики пока что на стороне действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, так как «всем стало очевидно, что беспорядки начались из-за провокаторов и боевиков». Гражданин также в целом положительно оценил ввод в страну миротворцев ОДКБ. Он считает, что это даст возможность местным силовикам сконцентрировать внимание на Алма-Ате.

Ранее сообщалось, что в связи с беспорядками почти восемь тысяч человек задержаны по всему Казахстану. В Алма-Ате, которая стала одним из эпицентров беспорядков, задержали 207 человек. Госсекретарь республики Ерлан Карин заявил, что протесты в республике стали итогом заговора внутренних и внешних сил, включая представителей криминалитета и ударных террористических групп, а также использование приёмов информационного воздействия.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.