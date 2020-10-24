Жириновский надеется, что в Белоруссии не начнётся гражданская война

https://static.news.ru/photo/b249b3de-16c3-11eb-96e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Он надеется, что столкновения силовиков с протестующими гражданами не приведут к кровопролитию и к гражданской войне.

В воскресенье, 25 октября истекает срок «народного ультиматума», выдвинутого президенту Александру Лукашенко. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что если требования оппозиции к этому времени не будут выполнены, в стране начнётся забастовка всех предприятий. Главное требование — уход самого Лукашенко с президентского поста, а также освобождение политических заключённых и прекращение «насилия на улицах».

Сам Лукашенко, очевидно, не собирается выполнять эти требования. Утром в воскресенье к центру Минска стали стягиваться силовые подразделения, в течение короткого времени они блокировали центр города. Оппозиционеры, несмотря на это, начали акцию протеста.

Именно этим событиям была посвящена встреча, которую Владимир Жириновский провёл с избирателями возле белорусского посольства в Москве. Политик подчеркнул, что он резко против каких-либо насильственных действий в Белоруссии. Он вместе с тем отметил, что готов понять позицию протестующих — вопрос в том, осознают ли они сами возможные последствия.

Пожелаем завтра спокойной жизни жителям Белоруссии, чтобы не пролилась кровь, чтобы никого не убили, чтобы белорусы наконец вместе приняли решение. Да, Лукашенко вам надоел, конечно, он уйдёт. Но важно, чтобы вместо него к вам не пришли, как у нас вместо царя пришёл Свердлов, Ленин, Сталин, Бухарины, — приводит слова Жириновского РИА Новости.

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Тихановская — лишь 10%. Оппозиционно настроенные граждане вышли на улицы, заявляя, что результаты выборов сфальсифицированы, и призывая Лукашенко к отставке.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт предрёк Лукашенко свержение в ноябре, когда истекает его действующий президентский срок. Это произойдёт из-за того, что Запад не признал избрание Лукашенко на шестой срок.

Тем временем в Белоруссии уже начались задержания протестующих. Местным правозащитникам известно как минимум о 17 задержанных в ходе акций, которые начались в городах страны.