Жена соучредителя ряда онлайн-изданий в Белоруссии заявила о его задержании

https://static.news.ru/photo/4398b2fa-e90f-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Александр Василевич Фото: Aliaksandr Vasilevich/facebook.com

Супруга соучредителя редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что он официально задержан.

Официально Саша задержан, — написала она на своей странице в Facebook.

Сотрудники департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии 27 августа увезли Василевича на допрос. Также правоохранители обыскали его рекламное агентство Vondel/Hepta, дом и диджитал-агентство Red Graphics, которым владеет Зеленкова. В пресс-службе комитета госконтроля не дали комментариев по этому поводу.

Как сообщало агентство Sputnik Беларусь, Василевича уже задерживали при попытке подать ходатайство о личном поручительстве за бывшего директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда его арестовали на 14 суток.

Как писал NEWS.ru, главный редактор «The Village Беларусь» Евгения Сугак 27 августа сообщила, что сотрудники Департамента финансовых расследований Белоруссии провели обыски в помещениях «The Village Беларусь». По её словам, некие следственные действия были организованы и в рекламном агентстве Vondel. Его совладельца, который является издателем The Village в республике, увезли из офиса, который является общим для агентства и редакции.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, свои голоса за него отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Десятки тысяч людей участвуют в уличных протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.