В редакции «The Village Беларусь» в Минске прошли обыски

https://static.news.ru/photo/a68ef34a-e86c-11ea-949e-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Сотрудники Департамента финансовых расследований Белоруссии провели обыски в помещениях «The Village Беларусь». Об этом сообщила главный редактор издания Евгения Сугак.

По её словам, некие следственные действия были организованы и в рекламном агентстве Vondel. Его совладельца, который является издателем The Village в республике, увезли из офиса, который является общим для агентства и редакции.

Пока нет подробностей, но очевидно, что это связано с общей ситуацией в стране и зачисткой всех несогласных, — цитирует Сугак РБК.

Она добавила, что сайт The Village заблокирован уже полторы недели.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, свои голоса за него отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Десятки тысяч людей участвуют в уличных протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Работники госпредприятий и крупнейших в стране производств объявляют забастовку или открыто выступают с намерениями сделать это.

13 августа, как писал NEWS.ru, силовики приходили в представительства компаний «Яндекс» и Uber. Помещения были на несколько часов заблокированы вооружёнными людьми в чёрной одежде. После этого визитёры уехали, не назвав ведомство, которое представляют, и никак не объяснив свой визит.