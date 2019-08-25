https://static.news.ru/photo/1be22e7c-c727-11e9-95a0-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи напомнил о взятии казаками французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Реальность этого эпизода многие историки ставят под сомнение.

Стенограмма речи украинского главы по случаю Дня независимости приведена на его официальном сайте . Зеленский заявил, что не совсем правильно говорить о том, что Украине 28 лет, и перечислил ряд исторических событий, которые, по его мнению, можно отнести к украинскому государству.

Среди прочего он вспомнил, как казаки во главе с Иваном Сирко и Богданом Хмельницким взяли приступом французскую крепость Дюнкерк во время Тридцатилетней войны в Европе. Между тем официальных подтверждений этого эпизода не существует. По одной из версий, казак Иван Сирко назван участником битвы за Дюнкерк по ошибке вместо полковника де Сиро.

Тридцатилетняя война — масштабный религиозно-политический конфликт в Европе XVII века, в котором так или иначе приняли участие все ведущие державы того времени. Основные действия развернулись на территории Священной Римской империи германской нации.

Как сообщал News.ru ранее, Пётр Порошенко попросил Владимира Зеленского напомнить Европе во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября о сохраняющейся «российской угрозе».