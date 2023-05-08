Ряд лидеров стран СНГ в последний момент решили приехать в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Накануне в столице приземлился борт с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, о визите которого было известно заранее.
8 мая пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила о его двухдневном рабочем визите в Россию. По приглашению российского лидера Владимира Путина глава республики будет присутствовать на параде на Красной площади.
В Москву на торжественные мероприятия также приедут премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
2021 год был не юбилейный, поэтому Москва не приглашала лидеров иностранных государств на парад Победы 9 Мая. На торжественных мероприятиях присутствовал лишь Рахмон.
В 2020-м парад Победы прошел не традиционно 9 мая, а 24 июня. Торжества пришлось перенести из-за ограничений, введенных властями РФ для борьбы с распространением COVID-19.
На торжественных мероприятиях присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Молдавии Игорь Додон. Также гостями парада стали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, лидер Сербии Александр Вучич, Токаев, Рахмон, Мирзиёев, а также глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Фото: kremlin.ru
С президентом Молдовы Игорем Додоном на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 2017 г.
Фото: kremlin.ru
С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем (слева) перед началом военного парада в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 2018 г
Фото: kremlin.ru
Президент Сербии Александр Вучич на военном параде в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 2020-м.
Фото: kremlin.ru
Перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 2020-м.
Фото: kremlin.ru
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на военном параде в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2020 г.
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2020 год
Фото: kremlin.ru
Президент Абхазии Аслан Бжания перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2020 год
Фото: kremlin.ru
С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2020 год
Фото: kremlin.ru
С президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2020 год
Фото: kremlin.ru
Перед началом военного парада в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. C президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, 2021 год