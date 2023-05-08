Интриги больше нет: кто из лидеров приедет на 9 Мая в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд лидеров стран СНГ в последний момент решили приехать в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Накануне в столице приземлился борт с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, о визите которого было известно заранее.

8 мая пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила о его двухдневном рабочем визите в Россию. По приглашению российского лидера Владимира Путина глава республики будет присутствовать на параде на Красной площади.

В Москву на торжественные мероприятия также приедут премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

2021 год был не юбилейный, поэтому Москва не приглашала лидеров иностранных государств на парад Победы 9 Мая. На торжественных мероприятиях присутствовал лишь Рахмон.

В 2020-м парад Победы прошел не традиционно 9 мая, а 24 июня. Торжества пришлось перенести из-за ограничений, введенных властями РФ для борьбы с распространением COVID-19.

На торжественных мероприятиях присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Молдавии Игорь Додон. Также гостями парада стали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, лидер Сербии Александр Вучич, Токаев, Рахмон, Мирзиёев, а также глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.