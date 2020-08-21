Заключённый изолятора в Минске рассказал о метках для задержанных

https://static.news.ru/photo/31b569f6-e3cf-11ea-8914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский программист-тестировщик Евгений, которого задержали 11 августа в разгар протестов в Минске, рассказал о специальных метках, которые омоновцы якобы наносили на узников.

В беседе с TUT.BY мужчина сообщил , что не участвовал в протестах, а шёл на языковые курсы. Когда его задержали, он не стал звонить жене, поскольку думал, что произошла ошибка.

Евгения привезли в РУВД, где заставили лечь лицом вниз на окровавленный кафель. Людям запрещали поворачивать голову, а когда они смотрели по сторонам, то били их. Через некоторое время задержанных опросили, а затем посадили в актовом зале. По словам мужчины, люди должны были сидеть в положении «рука прямо, подбородок прижат». Так задержанные находились около 18 часов без еды и воды. Программист вспомнил, что у него отобрали шнурки.

Мужчина рассказал, что сотрудники ОМОНа били людей без повода. Некоторые задержанные плакали от страха и боли. По его словам, неугодных людей силовики помечали жёлтой краской из баллона.

Людей с такими метками били все на всех этапах, — рассказал Евгений.

На следующий день мужчину привезли в изолятор на Окрестино. Вместе с другими задержанными его поставили на колени и провели импровизированный суд. Если человек не признавал себя виновным в участии в митинге, то его раздевали догола и гнали дубинками в камеру с решёткой на потолке.

В туалет ходили в пластиковую бутылку и выливали в люк. В соседней камере ночью избивали людей. Это было по-настоящему жутко. Люди выли. Один раз даже пели гимн под удары дубинок, — признался минчанин.

По его словам, с ним в камере находилось около 78 человек. Среди них были сильно пострадавшие, а также люди с гноящимися ранами. Размеры камеры составляли пять на семь метров.

Евгений рассказал, что днём над ним был проведён суд, который назначил 14 суток ареста. После этого его вместе с другими задержанными передали военным. Мужчина рассказал, что те относились к людям хорошо. Военные сообщили, что не брали на разгоны демонстраций специальные средства: дубинки и перцовые баллончики. Программист был отправлен в лечебно-трудовой профилакторий в Слуцке, где находился до 14 августа.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вытравить «калёным железом» угрозы в адрес силовиков. Он подчеркнул, что будет проводить жёсткую политику по стабилизации обстановки внутри страны.