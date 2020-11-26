Захарова призвала не политизировать гуманитарную помощь Карабаху

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Москва призывает все вовлечённые в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха стороны не политизировать гуманитарное досье в этом регионе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это помогло бы обеспечить там сохранность культурных памятников и религиозных святынь и привести к межэтническому примирению в регионе.

Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье, безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе. Это явилось бы важным вкладом в части обеспечения сохранности культурных памятников и религиозных святынь, достижения межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в регионе, — цитирует ТАСС Захарову.

На брифинге она также отметила, что российские миротворцы в последние дни продолжали создавать в регионе благоприятные условия для возвращения беженцев, проводили разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. В центр гуманитарного реагирования, в деятельности которого принимают участие российские министерства, ведомства и агентства, уже отправились первые партии гуманитарных грузов.

Уже активно функционирует Международный комитет Красного Креста, работаем также с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программой, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН, ВОЗ, — уточнила Захарова.

Она выразила надежду, что комплексные мероприятия, реализуемые РФ вместе с Азербайджаном и Арменией, будут содействовать «миру и безопасности на Южном Кавказе».

Как писал NEWS.ru, Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против. Один из авторов документа, председатель фракции от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо на своей официальной странице в социальной сети написал, что гордится признанием резолюции. По его словам, её цель состоит в том, чтобы сделать из предложения по независимости Карабаха инструмент, который может быть использован во время переговоров по установлению мира на территории региона.

Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством. В документе содержится призыв к оказанию значительной помощи Армении и расследованию «военных преступлений».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.