YouTube заблокировали в Белоруссии на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

YouTube был заблокирован в Белоруссии в течение 20 минут в новогоднюю полночь, сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на зрителей. Читатели «Еврорадио» рассказали, что не смогли включить обращение оппозиционного политика Светланы Тихановской на телевизоре.

По информации «Нашей нивы», YouTube в страны открывался только через VPN. Власти о блокировке не предупреждали и сообщения о ней не комментировали. Тихановская обратилась к нации в формате диалога с гражданами.

Мы хотим очень понятных и простых вещей, и хотим этого заслуженно. Мы хотим вернуть наш дом и быть в нем хозяевами. Мы хотим чувствовать себя в безопасности. <...> Я не знаю, что нас ждет в новом году. Я не буду говорить, что все будет хорошо. Многие вещи нам доводится делать вопреки, — сказала она.

Тему блокировки видеохостинга в России время от времени поднимают политики и общественные деятели. Так, в ноябре депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что у государства есть для этого все возможности. При этом он считает, что в случае запрета нужно дать пользователям альтернативу, но у YouTube полноценного аналога нет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube. Зачем это нужно — разбирался NEWS.ru.