Взрыв самодельного устройства произошёл около универмага в Минске

https://static.news.ru/photo/816e5aae-dfe0-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/univermagbelarus.by

Неизвестные злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) возле универмага «Беларусь» в Минске на улице Жилуновича, 4, в районе станции метро «Партизанская».

Местные силовики уже задержали троих подозреваемых, передают 16 августа представители МВД Белоруссии. По данным ведомства, информация о ЧП поступила правоохранителям 15 августа 2020 года в 17:00.

Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны. Женщина-очевидец рассказала, что видела компанию из двух мужчин и представительницы слабого пола, которые убежали в прилегающие дворы. Она села в машину правоохранителей, которые стали отрабатывать прилегающую территорию, чтобы помочь, — говорится на официальном сайте МВД Белоруссии.

Через некоторое время на территории одного из дворов города гражданка увидела двоих мужчин. Она их узнала — по её мнению, это и были нарушители. Подозреваемый 1968 года рождения при задержании начал активно сопротивляться представителям правоохранительных органов. Милиционеру-водителю он несколько раз ударил по голове, повалил на землю и хотел выдавить глаза.

Рядом с местом задержания заметили и женщину из группы «взрывателей». Её стражам порядка помогли поймать проходившие неподалёку молодые люди. Пострадавшего сотрудника госпитализировали. Инциденту в ближайшее время дадут правовую оценку. МВД Белоруссии поблагодарило неравнодушных граждан за помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Дагестане 16 августа силовики задержали пятерых подростков от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков. Отмечается, что молодые люди собирались совершить серию вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.