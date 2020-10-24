ВС Азербайджана продвинулись в ряде направлений в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о продвижении своей армии на ряде направлений во время боёв в зоне карабахского конфликта.
В ведомстве уточнили, что в течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября бои различной интенсивности продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта.
Неприятель обстреливал позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, миномётов и пушек, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, подразделения вооружённых сил страны нанесли серьёзный удар по противнику на территории Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского районов и продвинулись на новые позиции на различных направлениях.
Также в ходе боёв было уничтожено значительное количество армянской боевой техники, в том числе два танка, два БМП, четыре гаубицы Д-30 и семь единиц автомобильной техники.
В ведомстве
Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Азербайджана привела обновлённую статистику потерь среди гражданского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, за время проведения боёв погибло 65 мирных жителей.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.