ВС Азербайджана продвинулись в ряде направлений в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d0476c62-1684-11eb-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщило о продвижении своей армии на ряде направлений во время боёв в зоне карабахского конфликта.

В ведомстве уточнили, что в течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября бои различной интенсивности продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта.

Неприятель обстреливал позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, миномётов и пушек, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, подразделения вооружённых сил страны нанесли серьёзный удар по противнику на территории Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского районов и продвинулись на новые позиции на различных направлениях.

Также в ходе боёв было уничтожено значительное количество армянской боевой техники, в том числе два танка, два БМП, четыре гаубицы Д-30 и семь единиц автомобильной техники.

В ведомстве добавили , что боевые действия продолжаются на всей линии фронта. Войска Азербайджана следят за оперативной обстановкой.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Азербайджана привела обновлённую статистику потерь среди гражданского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, за время проведения боёв погибло 65 мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.