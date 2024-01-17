Военкор предположил судьбу наемника Аслине в случае повторного пленения Коц: российские военные не дадут второго шанса на спасение наемнику из Британии

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Эйден Аслин

У британского наемника Эйдена Аслина, участвовавшего в боях на стороне Украины, не должно быть второго шанса на помилование со стороны российских властей, заявил в беседе с NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. По его словам, наемник, ранее находясь в плену у подразделений ДНР обещал, что в случае освобождения не вернется в зону боевых действий на Украине. Однако слова своего не сдержал — его вновь заметили в Авдеевке вместе с украинскими военными, добавил эксперт.

Невозвращение было условием его освобождения. Но он вновь в Авдеевке. Люди такого склада характера не могут долгое время без войны, без этих острых ощущений. Поэтому, если он снова попадет в плен к российским военнослужащим, второго шанса у него, мне кажется, больше не будет, — сказал Коц.

Гражданин Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный судом ДНР к смертной казни за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника, опубликовал видеозапись, сделанную в Авдеевке. Британец был одет в военную форму, однако на кадрах нельзя увидеть знаки различия. Также нельзя определить, держал ли он в руках оружие. Мужчина имеет украинское гражданство в качестве второго и с 2018 года служит в морской пехоте ВСУ.

В апреле 2022 года воевавший на стороне ВСУ Эйден Аслин попал в российский плен во время боев в Мариуполе. В июне 2022 года наемника приговорили к смертной казне в ДНР, но в сентябре того же года Аслина освободили в рамках обмена военнопленными.