Власти Украины предоставят защиту гражданам Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6bf0e5a2-e878-11ea-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Граждане Белоруссии, преследуемые на родине, могут получить защиту на Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить её в Украине, — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

По его словам, белорусы, нуждающиеся в помощи, могут прибыть в пункты пропуска на границе Белоруссии и Украины и сообщить об этом пограничникам.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.

Также политики обсудили укрепление взаимодействия в рамках Союзного государства.