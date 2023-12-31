Власти Казахстана озаботились утверждением «диктатуры закона и порядка» Токаев: Казахстан в 2024 году примет меры по утверждению «диктатуры закона»

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Казахстан в 2024 году примет комплексные меры по утверждению «диктатуры закона и порядка», заявил в новогоднем поздравлении президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит газета «Казахстанская правда». Он напомнил, что в 2023 году уже был принят ряд «конкретных мер» в данном направлении.

В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка, — пообещал Токаев.

Он также отметил, что в настоящее время в стране продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. При этом возвращенные средства идут в том числе на строительство школ. Кроме того, глава государства заявил о росте экономики на 4,9% и объявил, что в республике «твердо встали на путь созидания справедливого Казахстана — государства равных возможностей для всех».

Ранее стало известно о том, что правительство Казахстана исключило движение «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) из списка запрещенных организаций. По словам представителя Министерства иностранных дел республики Айбека Смадиярова, власти страны регулярно проводят ревизию списка в соответствии с практикой ООН. Также он отметил, что Астана будет выстраивать политические контакты с его членами в соответствии с решениями, принимаемыми Генеральной Ассамблеей ООН.

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что данный шаг откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения, а также позитивно скажется на усилиях по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью.