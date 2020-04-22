Власти Белоруссии запретили вывоз из страны аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/622cad22-8468-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Минск ввёл запрет на вывоз из Белоруссии аппаратуры для кислородной терапии и искусственного дыхания, применяемой для лечения заразившихся коронавирусом.

Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ не распространяется на оборудование для аэрозольной или озоновой терапии.

Некоторое время назад власти республики запретили экспорт ряда товаров медицинского назначения, включая защитные маски, перчатки и хирургические халаты. Запрет действует до 1 июня.

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено более 6 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом. Жертвами инфекции стал 51 человек. Несмотря на это власти не стали вводить карантин. По словам президента Александра Лукашенко, на такие меры Минск пойдёт в случае ухудшения ситуации, писал ранее NEWS.ru.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек, умерли – 462.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели – свыше 697 тысяч.