Власти Белоруссии призвали ЕС не грозить республике санкциями

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что республика способна без подсказок «внешних управляющих» решить, что и как следует делать.
Как
Для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране, — резюмировал дипломат.
13 июля глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выразил озабоченность ситуацией с правами человека и демократией в стране, «особенно в контексте выборов президента».
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.
Как передавал NEWS.ru, в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В избиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.
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