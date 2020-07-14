Власти Белоруссии призвали ЕС не грозить республике санкциями

https://static.news.ru/photo/5140537a-c5e9-11ea-a299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что республика способна без подсказок «внешних управляющих» решить, что и как следует делать.

Как передаёт Tut.by, Глаз призвал ЕС не грозить Минску санкциями. Дипломат отметил, что Белоруссия далека от идеала, но свой политический курс может определить сама. Глаз также подчеркнул, что критики из-за рубежа обычно забывают о декларируемых принципах, когда дело касается внутренней ситуации в их собственных странах.

Для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране, — резюмировал дипломат.

13 июля глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выразил озабоченность ситуацией с правами человека и демократией в стране, «особенно в контексте выборов президента».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.

Как передавал NEWS.ru, в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В избиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.