Власти Белоруссии начнут выдавать лицензии на экспорт калийных удобрений

Лицензии на экспорт калийных удобрений начнут выдавать с апреля власти Белоруссии. Решение принято на фоне западных санкций, принятых в отношении страны. Об этом говорится в постановлении правительства республики, оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Установить, что экспорт из Республики Беларусь минеральных или химических калийных удобрений ... осуществляется ОАО «Беларуськалий» (производитель удобрений), ОАО «Белорусская калийная компания» (экспортёр калийных удобрений) и иными юридическими лицами по исключительным лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений Совета министров, — говорится в постановлении.

Согласно документу, с 6 апреля ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Белорусская калийная компания» получат необхоимые лицензии. Другие юрлица. также заинтересованные в получении лицензии, должны будут направить по этому поводу письмо производителю калийных удобрений в Белоруссии, в котором следует указать предполагаемые объёмы экспортных поставок. Также претенденты на лицензию должны приложить к письму копию документов, подтверждающих предстоящую предоплату или наличие банковской гарантии в размере не менее 50% от общей стоимости калийных удобрений, предполагаемых на экспорт, а также документы о договорённостях с перевозчиками удобрений.

В течение трёх дней письмо будет рассмотрено наблюдательным советом производителя калийных удобрений.

Постановление вступает в силу с 6 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что Австралия ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также под ограничения попали члены его семьи