Австралия ввела санкции против Лукашенко

Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также под ограничения попадают члены его семьи, приводит сообщение МИД страны РИА Новости.
В санкционный список кроме президента Белоруссии
США расширили список санкций, включив в него ряд российских высокопоставленных военных, сотрудников полиции Чечни и жену президента Белоруссии Александра Лукашенко Галину.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске прокомментировал предложение Польши по направлению на Украину западного миротворческого контингента. По его словам, такое решение может привести к началу новой мировой войны, в которую окажется втянутой в том числе и Белоруссия.