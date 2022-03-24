Австралия ввела санкции против Лукашенко

Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также под ограничения попадают члены его семьи, приводит сообщение МИД страны РИА Новости.

В санкционный список кроме президента Белоруссии попали «российские пропагандисты». Рестрикции введены против сына Лукашенко Виктора и жены главы государства Галины, указано в документе. В списке «прокремлёвских пропагандистов» — 22 человека, это руководители организаций: RT, «Фонд стратегической культуры», «Инфорос» и News Front.

США расширили список санкций, включив в него ряд российских высокопоставленных военных, сотрудников полиции Чечни и жену президента Белоруссии Александра Лукашенко Галину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске прокомментировал предложение Польши по направлению на Украину западного миротворческого контингента. По его словам, такое решение может привести к началу новой мировой войны, в которую окажется втянутой в том числе и Белоруссия.