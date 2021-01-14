Власти Белоруссии хотят создать концлагерь для оппозиции

https://static.news.ru/photo/2b81fa16-5730-11eb-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Интернет попала аудиозапись, согласно которой заместитель министра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков объявил о планах по созданию специализированного концлагеря для людей, протестующих против президента страны Александра Лукашенко.

Запись была опубликована объединением BYPOL, которое занимается помощью сотрудникам правоохранительных органов, которые уволились из силовых структур в поддержку протестующих. По данным организации, она сделана 30 октября, когда Карпенков покидал пост руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК). На записи он рассказывает, что создание концлагерей обсуждалось на совещании с президентом Александром Лукашекно.

Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру, — сказал он.

По его словам, в такое учреждение будут отправлять протестующих, которые больше одного раза попадали в специальную базу данных о протестах.

Кроме того, на записи Карпенков подтвердил информацию о том, что протестующий Александр Тарайковский, погибший в первые дни протестов, был убит сотрудниками ОМОНа.

Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь, — сказал он.

Аудиозапись опубликована на YouTube-канале BYPOL.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Александр Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование запрещённой символики.

Так, граждане страны могут быть оштрафованы на 580 белорусских рублей (примерно 16,5 тысячи рублей РФ) за вывешивание на балконах красно-бело-красных флагов — символов протеста. Организациям за демонстрацию протестной атрибутики будет грозить штраф в размере 1740 белорусских рублей (порядка 49,5 тысячи в российском эквиваленте).