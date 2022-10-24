«Ведомости»: Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время трёхсторонних переговоров

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут в конце октября провести переговоры. Встреча, предположительно, пройдет в Сочи, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.

Он рассказал, что проработка этой встречи уже ведется, она началась после выступления Путина на саммите СНГ в Астане, где обсуждались территориальные споры Армении и Азербайджана.

Точная дата переговоров не называется, но предполагается, что они состоятся в последних числах октября. В качестве места встречи рассматриваются Москва и Сочи, но второй вариант более вероятен.

Скорее всего, выбор падет на Сочи, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе саммита стран СНГ предложил Алиеву и Пашиняну встретиться в России. По его словам, они могут сами согласовать дату и выбрать для проведения переговоров Москву, Санкт-Петербург, Сочи или любой другой город. Путин также подчеркнул, что российская сторона всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.