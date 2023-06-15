В России назвали условие участия Белоруссии в украинском конфликте Политолог Асафов: Белоруссия может стать участницей украинского конфликта при прямой угрозе

Фото: МО Республики Беларусь

Непосредственная атака на территорию Белоруссии со стороны кого-либо из соседей или возникновение другой подобной прямой угрозы безопасности может сделать страну участницей украинского конфликта, рассказал в беседе с Lenta.ru политический аналитик Александр Асафов. Однако, по его мнению, такая вероятность невелика.

Атака на Белоруссию со стороны Украины или других соседей привела бы к изменению ситуации со статусом страны в рамках конфликта. Она и так помогает России в рамках Союзного государства, предоставляет полигоны, разделяет цели России. Но, что касается внешних актов, без непосредственной угрозы собственной государственности страна не станет вступать в конфликт, — полагает Асафов.

Эксперт назвал непосредственную атаку на территорию Белоруссии крайне маловероятной, так как Украина и другие соседи осознают все риски такого шага. При этом, по словам Асафова, президент страны Александр Лукашенко регулярно упоминает о такой угрозе, поскольку это добавляет ему политических очков.

Как напомнил политолог, у России с Белоруссией есть взаимодействие в рамках Союзного государства, в том числе военно-техническое, и уровень этого взаимодействия позволяет при необходимости решать все возникающие вопросы.

Ранее сообщалось, что в конце мая ВСУ атаковали Белоруссию дроном-камикадзе со взрывчаткой. По предварительным данным, целью БПЛА мог быть участок нефтепровода «Дружба» в Гомельской области.