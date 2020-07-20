В оппозиции Белоруссии ответили на слова Лукашенко о президенте-женщине

https://static.news.ru/photo/3efdc4a2-c997-11ea-b801-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало (слева направо) Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Представительницы оппозиционных штабов, объединившиеся вокруг зарегистрированного кандидата на выборы Белоруссии Светланы Тихановской, прокомментировали слова действующего главы государства о том, что конституция страны написана «не под женщин». Они уверены, что Основной закон предназначен для всех.

Вокруг Тихановской объединились супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника и координатор штаба Виктора Бабарико, которому также отказали в регистрации. Они ответили на вопрос журналистов РБК о том, является ли их объединение ответом на слова Лукашенко.

Так само собой получилось, что я оказалась кандидатом в президенты <...> В целом мы думаем, что смотрится это крайне органично и круто, — сказала сама Тихановская.

Вероника Цепкало отметила, что власть давила на Тихановскую угрозами в адрес её детей.

Этим самым мы хотим показать женскую солидарность. И доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что по Конституции женщина имеет полное право стать президентом, — подчеркнула она.

29 мая Лукашенко говорил, что женщина не сможет стать президентом страны.

У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, — сказал он.

Основной закон страны устроен так, что «даже мужику тяжело нести эту ношу», добавил он позднее.

Если её (Конституцию. — NEWS.ru) загрузить на женщину, она рухнет, бедолага, — отмечал он.

Как писал NEWS.ru, команда представителей оппозиционных штабов собирается призывать избирателей отдать свой голос на предстоящем голосовании, информировать людей о необходимости защищать свои голоса и призывать белорусов поддерживать инициативы о честных выборах.

Кроме того, они будут требовать освобождения политических и экономических заключённых, а также предоставления им права на пересмотр дела в независимых и честных судах. Также политики хотят провести повторные выборы.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.

Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации «Парка высоких технологий» Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Штаб Бабарико обжаловал отказ ЦИК, а Цепкало пообещал поддержку на выборах Тихановской.