В ОДКБ выразили недоумение по поводу заморозки членства Армении Тасмагамбетов: ясность в вопросе членства Еревана в ОДКБ пошла бы на пользу всем

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью NEWS.ru отказался использовать понятие «заморозка» относительно членства Армении в организации. Он подтвердил, что Ереван действительно сократил объем своей деятельности в блоке, и отметил, что ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам организации.

Понятие «заморозка» не отражено в документах Организации, поэтому не будем его использовать применительно к сложившейся ситуации. Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации, но тем не менее работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку секретариата, обсуждаются в рабочем порядке. Ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего для полноценного планирования, — сказал Тасмагамбетов.

Он напомнил, что участие в таком союзе, как ОДКБ, это прерогатива, благодаря которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать национальную безопасность, особенно если «геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные». По словам генсека, решение о возобновлении деятельности в прежнем объеме зависит исключительно от политического руководства Армении. Он также отметил, что аналитики отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе.

Очевидно, что такие риски существуют. Поэтому большая ответственность лежит на политическом руководстве стран региона прежде всего перед своими народами. Секретариат ОДКБ, в свою очередь, всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с целями организации, подписанными документами и озвученными инициативами, о чем неоднократно заявлялось, — отметил Тасмагамбетов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации.

По словам Пашиняна, по состоянию на сентябрь 2023 года, Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ. Кроме того, власти республики упразднили должность постоянного представителя при организации. Он уточнил, что Ереван не накладывает вето на решения ОДКБ, но готов к укреплению отношений с партнерами.