https://static.news.ru/photo/599d598a-1519-11eb-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Полковник Шюкюр Нариман оглы Гамидов (слева) Фото: Скрин с видео presidentaz/youtube.com

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб национальный герой Азербайджана полковник Шюкюр Нариман-оглы Гамидов. Об этом сообщил глава азербайджанской партии «Народный фронт», экс-госсекретарь Али Керимли.

В боях за Губадлы погиб национальный герой Азербайджана полковник Шукур Гамидов. Наш национальный герой родом из Губадлы, участвовал в боях в апреле 2016 года. К сожалению, во время войны у нас такие большие потери, — написал Керимли в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал о статистике, приведённой Генпрокуратурой Азербайджана, согласно которой почти 300 мирных граждан получили ранения в ходе конфликта в Карабахе. Также речь шла о 63 погибших гражданских лицах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.