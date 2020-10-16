В МВД Белоруссии рассказали, против кого на митингах применят оружие

https://static.news.ru/photo/0c1d2392-0fd4-11eb-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии Николай Карпенков рассказал, в каком случае милиционеры начнут применять оружие против участников несанкционированных митингов.

Он подчеркнул, что силовики начнут стрелять в тех, кто «поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».

Конечно, если они (протестующие. — NEWS.ru) начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии, — рассказал Карпенков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Силовик считает, что на несанкционированные митинги ходят те, кто не любит свою страну. Он убеждён, что «по-настоящему мужиков» там нет.

Карпенко назвал протестующих «солдатами цветной революции», которые хотят заработать денег, а также стать «полевыми командирами или депутатами». Он считает, что подобное им обещала экс-кандидат на выборах президента от оппозиции Светлана Тихановская.

И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберём, — подчеркнул силовик.

NEWS.ru писал, что глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о готовящейся в стране провокации. С её помощью противники белорусской власти хотят «подогреть» угасающие протесты, полагает глава КГБ.

В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протеста. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.