В Минске в ходе акции на площади Независимости задержали более 100 человек

https://static.news.ru/photo/35b38fb8-e8a4-11ea-9b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Минске сотрудники силовых структур в ходе акции протеста на площади Независимости задержали 112 человек.

Соответствующую информацию представил правозащитный центр «Весна». Как уточняется, среди задержанных есть журналисты.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы.

По словам Шамшура, вместе с ними также освободили фотокорреспондентов агентств БелТА и МИА «Россия сегодня».