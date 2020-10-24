В Минске пенсионеры вышли на очередную акцию протеста

https://static.news.ru/photo/b443398c-1784-11eb-a44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

Несколько сотен пенсионеров вышли на улицы белорусской столицы на акции протеста против действующей власти. Демонстранты, к которым по пути присоединяются новые участники, двигаются с площади Независимости в сторону Октябрьской площади.

Многие из протестующих держат в руках бело-красно-белую символику и скандируют лозунги «Уходи!». Как сообщает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов в районе проведения протестной акции замечены не были .

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после прошедших в стране президентских выборов. Согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, многие жители Белоруссии считают итоги выборов сфальсифицированными.

Как сообщал NEWS.ru, к началу масштабных забастовок призвала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в настоящий момент находящаяся в Литве.

Ранее в СМИ были обнародованы сведения, согласно которым 26 октября рабочие начали забастовки на предприятиях «Гродно Азот», Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе (МТЗ) и Минском электротехническом заводе. Позже эта информация была опровергнута представителями властей Белоруссии.