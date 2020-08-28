В Минске отпустили всех задержанных на протестах российских журналистов

https://static.news.ru/photo/74090c6a-e8ff-11ea-8042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Задержанные накануне на акциях протеста в Минске журналисты российских СМИ были отпущены после проверки документов.

Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.

Те, у кого была аккредитация при МИД Республики Беларусь, продолжают работать, те, у кого её нет, вернутся на родину в ближайшее время, — пояснил Маскалев.

По его словам, без аккредитации было несколько российских граждан.

Журналистов доставили в отделения милиции «для установления личности» в четверг, 27 августа, из центра Минска, где они планировали освещать митинг оппозиции.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске. При освещении протестных акций были задержаны представители СМИ. В тот же вечер из Октябрьского РУВД Минска отпустили корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева. По словам Шамшура, вместе с ними также освободили фотокорреспондентов агентств БелТА и МИА «Россия сегодня». В свою очередь Бобылев отметил, что у журналистов из других стран продолжают проверять документы.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.