В Минске назвали направления ШОС, в которых примут активное участие Минпром Белоруссии заинтересован в формировании свободной торговли в рамках ШОС

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Александр Ефимов

Минск заинтересован в формировании свободной торгово-экономической зоны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в долгосрочной перспективе, заявил министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов, выступая на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, власти республики намерены повышать долю расчетов в национальных валютах и развивать транспортно-логистическую инфраструктуру.

[Интерес Белоруссии представляет] повышение доли национальных валют во взаимных расчетах, концепция умного сельского хозяйства, развитие транспортной взаимосвязанности, равноправные инициативы, механизм сотрудничества в области правового развития, промышленности, науки и образования. Эти направления представляют принципиальный интерес для Республики Беларусь, — отметил он.

Ефимов добавил, что Минск также заинтересован в развитии общего транспортного пространства, а также международных автомобильных и железнодорожных перевозок. По его словам, это будет способствовать развитию потенциала транзитных возможностей стран — участниц объединения.

До этого министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил, что на территории стран — участниц ШОС проживает 43% мирового населения и сконцентрированы запасы ценных ресурсов. По его словам, страны объединения обладают 50% мировых запасов газа и крупнейшими залежами редкоземельных металлов.