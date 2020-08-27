В Минске медики пикетируют в поддержку уволенного директора кардиоцентра

https://static.news.ru/photo/6b7f8ae8-e87c-11ea-9799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Республиканский научно-практический центр «Кардиология»/facebook.com

Врачи Белоруссии выстроились 27 августа в цепь солидарности на проспекте Дзержинского в Минске в поддержку уволенного Минздравом директора Республиканского центра «Кардиология» Александра Мрочека.

В настоящее время на акции присутствуют около 200 медиков в халатах и масках. Протестующие держат в руках плакаты «Руки прочь от медиков!», «Верни Мрочека», «Не увольняйте врачей! Вам ещё лечиться», «Мы Мрочек». Также некоторые собравшиеся демонстрируют иллюстрированные плакаты с политическим подтекстом.

Примечательно, что проезжающие мимо автомобили поддерживают акцию гудками, в свою очередь медики отвечают на это аплодисментами. На месте акции замечены трое сотрудников правоохранительных органов, один из них снимает происходящее на камеру, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад белорусский Минздрав проинформировал об увольнении Мрочека. Известно, что врачи центра принимали участие в оппозиционных пикетах.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что граждане Белоруссии, преследуемые на родине, могут получить защиту на Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, белорусы, нуждающиеся в помощи, могут прибыть в пункты пропуска на границе Белоруссии и Украины и сообщить об этом пограничникам.