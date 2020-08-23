В Минске четыре закрытых станции метро возобновили работу

https://static.news.ru/photo/b0170764-e550-11ea-8794-fa163e074e61_660.jpg Фото: metropoliten.by

Четыре ранее закрытых станции метрополитена в центре Минска возобновили свою работу. Об этом сообщила пресс-служба минского метро.

В 17:15 (совпадает с мск. — NEWS.ru) открыты для пассажиров станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», — говорится в официальном сообщении Telegram-канала метрополитена.

Ранее с 12:45 были закрыты на вход и выход станции метро «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Октябрьская» и «Купаловская». В метрополитене объясняли это обеспечением безопасности пассажиров из-за запланированной несанкционированной акции оппозиции на площади Независимости.

NEWS.ru писал, что участники оппозиционной акции протеста «Марш новой Беларуси» заняли всю площадь Независимости. Колоны с демонстрантами продолжают подходить к месту митинга. Военные оцепили стелу Минск — город-герой, выстроившись в цепь по её периметру. Протестующие и солдаты находятся в тридцати метрах друг от друга.

Также несанкционированный митинг оппозиции проходит в центре Гродно. Люди на площади скандируют: «Уходи!». По периметру стоят автобусы с сотрудниками милиции и ОМОНа.