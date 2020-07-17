В Минобороны Украины не увидели признаков подготовки наступления РФ

https://static.news.ru/photo/e8def4c6-c818-11ea-aa27-fa163e074e61_660.jpg Андрей Таран Фото: mil.gov.ua

Глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что признаков подготовки наступления российской армии со стороны Крыма в министерстве не выявили.

Министр обороны сообщил об этом депутатам Верховной рады во время традиционного «часа вопросов к правительству», передаёт РИА Новости. Ранее командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа утверждал, что Москва готовится начать полномасштабные боевые действия против Киева. По его словам, главной целью российского наступления должна стать Херсонская область (РФ якобы намерена пустить воду из Днепра на Крымский полуостров). Неижпапа также припугнул Россию ракетным комплексом «Нептун», который может достать до Севастополя.

Таран информацию о предстоящей атаке из Крыма опроверг, оговорившись, что украинская армия всё равно готовится к возможному нападению России.

На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок, — резюмировал министр обороны.

Слова флотского начальника также опроверг Сергей Наев, командующий украинскими вооружёнными силами, дислоцированными в Донбассе. Он отметил, что Неижпапа не располагает всей информацией, а заявление об атаке со стороны России несколько преувеличено.

Российская Госдума 14 июля поддержала в первом чтении законопроект о территориальной целостности. Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что после вступления в силу этого закона зарубежные политики, требующие возвращения Крыма под контроль Киева, могут быть переданы России для суда, передавал NEWS.ru.