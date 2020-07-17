В Минобороны Украины не увидели признаков подготовки наступления РФ

Глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что признаков подготовки наступления российской армии со стороны Крыма в министерстве не выявили.
Министр обороны сообщил об этом депутатам Верховной рады во время традиционного «часа вопросов к правительству»,
Таран информацию о предстоящей атаке из Крыма опроверг, оговорившись, что украинская армия всё равно готовится к возможному нападению России.
На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок, — резюмировал министр обороны.
Слова флотского начальника также опроверг Сергей Наев, командующий украинскими вооружёнными силами, дислоцированными в Донбассе. Он отметил, что Неижпапа не располагает всей информацией, а заявление об атаке со стороны России несколько преувеличено.
Российская Госдума 14 июля поддержала в первом чтении законопроект о территориальной целостности. Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что после вступления в силу этого закона зарубежные политики, требующие возвращения Крыма под контроль Киева, могут быть переданы России для суда, передавал NEWS.ru.
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