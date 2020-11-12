В Минобороны РФ заявили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/91894a3e-250e-11eb-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договорённостей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Он также заявил, что российские миротворцы находятся в Степанакерте. Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО вошёл в город в 17:00. Всего вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развёрнуты десять наблюдательных постов.

В общей сложности в зоне конфликта будут находиться 1960 российских военнослужащих. Они будут оснащены 380 единицами техники и 90 бронетранспортёрами. Командование миротворцами расположится в районе Степанакерта.

Как писал NEWS.ru, посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы заявил, что карабахский конфликт урегулирован. Для окончательной стабилизации ситуации понадобиться много усилий.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.