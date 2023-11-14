В Госдуме ответили обвинившей «Газпром» в долгах Молдавии Санду Депутат ГД Затулин: «Газпром» не будет бесконечно одалживать Молдавии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Газпром» не будет бесконечно одалживать Молдавии, учитывая недружественную политику правительства и президента страны Майи Санду, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, заявления Санду следует оценивать исходя из ее предвзятого подхода к России.

Это не первый и не последний случай, когда руководитель бывшей советской республики пытается втянуть свою страну в НАТО, Евросоюз, а может, вообще прекратить свое самостоятельное существование, объединившись с Румынией, перекладывает с больной головы на здоровую. Молдавия при Санду предпринимает во всех направлениях попытки не только отдалиться от России и всех остальных на постсоветском пространстве, кроме Украины и Прибалтики, но и обострить отношения, которые до сих пор удавалось компромиссным образом поддерживать, в том числе по вопросу газоснабжения, — заявил Затулин.

Санду такой же «птенец гнезда ЕС и американских партнеров», как президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, полагает депутат. По его словам, Запад считает Молдавию «слабым звеном», хотя страну пытаются привлечь к «антироссийскому фронту» внутри постсоветского пространства или СНГ.

Молдавия одновременно и претендует на Приднестровье, и не хочет отвечать за долги Приднестровья по газу, и, потеряв свою промышленность, рассчитывает в случае аннексии Приднестровья и ликвидации Приднестровской Молдавской Республики поживиться за счет промышленного пояса, который сохраняется в том числе благодаря «Газпрому», — добавил он.

Ранее Санду заявила о наличии доказательств, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн. Кроме того, «Газпром», по ее словам, несет ответственность за накопившиеся долги Кишинева, поскольку владеет 50% акций «Молдовагаза».