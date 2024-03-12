В Госдуме объяснили значение референдума в Крыму в 2014 году Депутат Шеремет: референдум в Крыму в 2014 году был жизненно важен

Фото: Государственная Дума РФ

Михаил Шеремет

Вхождение Крыма в состав России в 2014 году было жизненно важным вопросом, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по энергетике и уроженец полуострова Михаил Шеремет. По его словам, крымчане уже давно стремились вернуться в РФ.

Стоял вопрос жизни и смерти. Думаю, львиная часть жителей нашего полуострова физически была бы просто уничтожена за ту позицию, за то желание, которое они проявили на время крымского референдума и на протяжении тех десятков лет, когда они стремились домой, в Россию, — сказал Шеремет.

Депутат напомнил про неоднократные заявления украинских политиков о том, что Крым будет либо украинским, либо безлюдным. По мнению парламентария, потенциальный конфликт в Крыму мог оказаться намного страшнее, чем события в Донбассе, потому что полуостров был «напичкан украинскими вооруженными силами и силовыми структурами». Шеремет уверен: в случае вооруженного столкновения крымчан ждал бы практически геноцид.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным. Авторами проекта выступили сенатор от Республики Крым Сергей Цеков и депутат Константин Затулин. По словам Затулина, принятием такого документа Москва «выбьет почву» из-под ног тех, кто обвиняет Россию в «краже» полуострова в 2014 году.