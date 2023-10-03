В Ереване открылся российский штаб по содействию армянам Карабаха МИД РФ: Россотрудничество открыло в Ереване штаб по содействию армянам Карабаха

Фото: Григорий Печорин/РИА Новости

Беженцы в гуманитарном пункте

Представительство Россотрудничества открыло в Ереване специальный штаб по координации усилий по содействию армянам Карабаха, сообщил МИД РФ на своем сайте. Сейчас определяются объемы и номенклатура гуманитарной помощи. Российские дипломаты из передовой группы работают в приграничной зоне.

Представительство Россотрудничества в Ереване создало специальный штаб для координации усилий. Только за последние несколько дней его сотрудники доставили свыше 3 тонн гуманитарных грузов в Горис и 1,5 тонны — в Капан, — сообщили в МИД России.

В ведомстве уточнили, что помощь поступает тем, кто добровольно покинул Карабах, а также людям, которые решили остаться. Российские миротворцы доставили в регион около 200 тонн гуманитарных грузов и горюче-смазочных материалов, а также организовали медицинскую эвакуацию сотен пострадавших в результате взрыва на АЗС 25 сентября. Кроме того, Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования предоставил 100 палаток и 200 теплых одеял.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские миротворцы помогли эвакуировать 98 тысяч жителей Карабаха в Армению. По его словам, мирное население было размещено на наблюдательных постах и в базовом лагере. Среди эвакуированных насчитывается 32 тысячи детей.