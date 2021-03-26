В Донецке заявили, что Зеленский уничтожает Украину, а Путин её спасёт

https://static.news.ru/photo/3a4b4d98-8edc-11eb-894f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский является последователем Анатолия Чубайса, которые в 90-е годы в России реализовывал программу приватизации. Об этом заявил глава Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Зеленского смело можно назвать подельником главного приватизатора 90-х Чубайса, потому что на фоне превращения «незалежной» в колонию и сырьевой придаток Запада пан Зеленский проводит в стране большую приватизацию. Её финалом станет полная ликвидация Украины как государства, — пишет Муратов в авторской колонке на портале «ПолитНавигатор».

Он назвал действующие власти Украины оккупационными, отметив, что они выполняют требования МВФ — а одним из них является приватизация государственных объектов. Это условие Зеленскому и его команде поставили западные кураторы перед тем, как перевести Киеву $700 млн, подчёркивает Муратов. По факту президент распродаёт государственные предприятия с балансовой стоимостью более 250 млн гривен.

По словам Муратова, Киев объясняет продажу стратегических объектов, связанных с использованием природных ресурсов и национальной безопасностью, убыточностью, налоговыми и кредиторскими задолженностями, а также долгам по зарплатам. Но в реальности для Зеленского не имеет значения развитие науки и промышленности. Прозападному президенту, убеждён Муратов, нужны лишь деньги, и он пользуется схемой Чубайса.

Колумнист напомнил, что Чубайс «сделал нерентабельным» какое-либо производство в РФ. И Зеленский идёт по его стопам, уничтожая национальную экономику и государственность. Муратов назвал эту ситуацию национальной катастрофой грандиозного масштаба. Примечательно, что автор публикации назвал и человека, который, по его мнению, может спасти Украину — он считает, что это президент РФ Владимир Путин.

Хочу подчеркнуть, что от приватизационного беспредела, который устроил Чубайс, Россию спас Путин, отодвинувший «Нанотолия» от управления страной. И я уверен, что именно Владимир Путин — лидер Большой России — спасёт украинское население, промышленность и стратегические объекты от большой приватизации Зеленского, — резюмировал Муратов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук полагает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, потому что «хочет уничтожить» страну.

Кравчук возложил на Российскую Федерацию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе. Он отметил, что мировое сообщество обязано продолжить давление на РФ, вплоть до введения очередных санкций. По его словам, «только таким способом можно остановить Россию».