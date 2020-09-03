В Белоруссии возбудили уголовные дела после угроз должностным лицам

https://static.news.ru/photo/eda16668-edf9-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия к должностным лицам.

Как сообщили в ведомстве, в августе было зарегистрировано 30 заявлений об угрозе применения насилия. После их рассмотрения было возбуждено 23 уголовных дела. По остальным заявлениям проводится проверка.

Основная масса правонарушителей — это молодёжь, которая до выборов политикой не интересовалась. Однако некоторые Telegram-каналы мобилизовали «диванное войско», и оно, уверенное в безнаказанности, принялось атаковать словом, а иногда и действием, абсолютно не задумываясь о последствиях, — говорится в сообщении СК Белоруссии.

Правоохранители обладают достаточным количеством средств и ресурсов для установления авторов анонимных сообщений. Большинство угроз отправляются на служебные и личные телефоны силовиков, членов избирательных комиссий, депутатов или госслужащих, отметили следователи.

По белорусским законам, за угрозы или совершение насилия в отношении должностного лица при исполнении правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

NEWS.ru писал, что несколько белорусских депутатов заявили об угрозах расправы. Злоумышленники предложили им сложить свои полномочия досрочно. Они присылали народным избранникам сообщения с описанием кровавых убийств политиков и членов их семей.