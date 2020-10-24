В Белоруссии в ходе воскресных протестов задержали 523 человека

https://static.news.ru/photo/e1fc1414-1786-11eb-b2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Сотрудники правоохранительных органов задержали 523 участника акций протеста, прошедших в Белоруссии 25 октября. 352 из них будут ожидать в изоляторах временного содержания (ИВС) рассмотрения своих дел в суде.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале. По её словам, все они были задержаны за нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В Минске 25 октября силовики задержали 160 человек.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека, — сообщила Чемоданова.

По данным МВД, в различных населённых пунктах Белоруссии 25 октября было зафиксировано 19 протестных акций. По словам Чемодановой, для поддержания порядка и «обеспечения общественной безопасности» сотрудниками полиции были приняты необходимы меры — применялись специальные средства, задерживались «наиболее агрессивные участники беспорядков», передаёт ТАСС.

В результате пресечения противоправных действий пострадали два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома, — уточнила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько сотен пенсионеров вышли на акции протеста против действующей власти. Демонстранты, к которым по пути присоединяются новые участники, двигаются с площади Независимости в сторону Октябрьской площади.