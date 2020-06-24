В Белоруссии суд отказался освободить соперника Лукашенко из-под ареста

https://static.news.ru/photo/59a2f69c-b619-11ea-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Суд в Минске не удовлетворил жалобу адвокатов на задержание бывшего главы Белгазпромбанка, претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом заявил адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский.

Мы, защитники, как и сам Виктор Дмитриевич, заявляли о грубом нарушении его права на защиту ещё в день задержания, когда он находился в здании Департамента финансовых расследований (ДФР), требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы, — рассказал защитник порталу Tut.by.

По его словам, адвокаты пытались посетить Бабарико 24 июня в СИЗО КГБ страны, но из-за эпидемии коронавирусной инфекции им было отказано.

Лаевский заявил, что подал третью жалобу в Генпрокуратуру на препятствие в оказании юридической помощи. Он подчеркнул, что нарушения носят систематический характер. Защитник выразил надежду, что силовики примут меры к устранению препятствий.

Также адвокаты Бабарико подали на имя генпрокурора жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного.

Бывшего банкира называют главным противником действующего президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

11 июня в банке были проведены обыски. Позже силовики возбудили уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере». Бабарико считает, что ситуация с банком носит заказной политический характер.

18 июня Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны. По версии следствия, Виктор Бабарико руководил противоправной деятельностью в кредитном учреждении. Кроме него были задержаны около 20 человек.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил общественность в невозможности фальсификаций на выборах президента, которые пройдут в стране 9 августа 2020 года. На встрече с представителями брестской оппозиции политик прокомментировал расследование по делу Белгазпромбанка. По его словам, руководителей банка задержали, потому что «они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины».