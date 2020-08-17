В Белоруссии сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/68362970-e0b4-11ea-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Власти Белоруссии сообщили о задержании троих координаторов протестов против президента Александра Лукашенко. Они готовили акцию к его посещению Минского завода колёсных тягачей. По данным правоохранительных органов, координаторы «учили людей, что кричать».

Координаторы <…> учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Всё так и было, как в написанных методичках: несколько человек кричало «уходи», президент ответил, — цитирует сообщение РИА Новости.

В качестве доказательств были приведены записи переговоров между задержанными.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как информировал NEWS.ru, пресс-служба МИД Латвии сообщила о вручении ноты протеста Белоруссии. Причиной стало задержание сотрудниками правоохранительных органов двух латвийских граждан.