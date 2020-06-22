В Белоруссии рассказали о многомиллионном состоянии сына Лукашенко

https://static.news.ru/photo/e2699800-b420-11ea-893b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около $840 млн. Данная сумма примерно равна 1,5% ВВП страны.

Об этом журналист Степана Путило сообщил в своём Telegram-канале NEXTA. Его запись сопровождается скриншотом страницы личного кабинета одного из швейцарских банков. На нём видны счета в евро и франках.

Отмечается, что наличие у Виктора Лукашенко счёта именно в этом банке подтвердили несколько источников. Других доказательств не приводится. Также не известен размер состояния старшего сына президента на сегодняшний день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вокруг Белоруссии есть те, кто не поддерживает независимый путь республики. Так считает глава государства Александр Лукашенко. Политик призвал соотечественников «не расслабляться» и помнить, что недоброжелатели обязательно постараются вмешаться в дела Минска.