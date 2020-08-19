В Белоруссии пограничники отказали во въезде 17 иностранным журналистам

https://static.news.ru/photo/38de4352-e1fd-11ea-a54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Белорусские пограничники 18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» не пропустили на территорию страны 17 представителей иностранной прессы. У журналистов не было аккредитации для работы.

Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства, — говорится в сообщении пресс-службы Погранкомитета Белоруссии.

Журналисты имели при себе крупные суммы наличной валюты. Пограничники подчеркнули, что такое количество наличности «нетипично для иностранцев».

В комитете рассказали, что представители ТРК Deutsche Welle и ТРК Danmarks Radio не имели проблем с пересечением границы, так как имели аккредитацию Министерства иностранных дел для работы на территории Белоруссии.

Масштабные акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после прошедших выборов президента страны. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Основной противник главы государства Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Через некоторое время после выборов она уехала в Литву. Женщина записала несколько видеообращений к своим соотечественникам. В последнем из них Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов. Она считает, что голосование было сфальсифицированным.

NEWS.ru писал, что власти Китая выступили против «внешних сил», которые создают хаос в Белоруссии. Пекин как «друг и партнёр» республики надеется на сохранение стабильности в этой стране.