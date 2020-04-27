В Белоруссии от коронавируса излечились 1740 человек

Число пациентов с коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло на 826 и составляет 11 289 человек. За прошедшие 24 часа скончались три пациента, заражённых COVID-19, общее число жертв инфекции на территории республики возросло до 75 человек.
Всего в стране проведено более 153,8 тысячи тестов на наличие коронавируса в организме. После заражения инфекцией выздоровели 1740 человек,
Несмотря на быстрый рост заболеваемости в апреле, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничения со словами «А жрать что будем?». Белорусский лидер неоднократно сомневался в опасности COVID-19. Политик пояснил отказ от карантина свободолюбием местного населения, писал NEWS.ru.
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