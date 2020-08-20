В Белоруссии опровергли сообщения о «закрытом совещании» Минобороны

https://static.news.ru/photo/63e45016-e390-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook.com

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию, появившуюся в соцсетях, о проведении «закрытого совещания», на котором офицеров якобы убеждали исполнять «даже преступный приказ».

Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось. Министр выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно, — сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что в министерстве в курсе, в Сети выступление министра обороны Белоруссии Виктора Хренина трактуется как «убеждение офицеров исполнять любой приказ, даже преступный».

В ведомстве подчеркнули, что Хренин выступил с заявлением о начале учения на Гродненском направлении.

Ранее Виктор Хренин объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении по теме «ведение обороны и специальных действий».

Гродно находится на границе с Польшей. Это один из самых протестных городов Белоруссии. Местные чиновники пошли на уступки горожанам. Они пообещали рассмотреть и удовлетворить их требования. Перед жителями официально извинился начальник милиции, против четырёх участников акций протеста прекратили административные дела, всех задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам, писал NEWS.ru.