В Белоруссии оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

https://static.news.ru/photo/4300ec12-e4a6-11ea-913a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Оппозиция пока не определила нового кандидата для возможных президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил член президиума координационного совета оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко.

Кандидат пока не определён, об этом речи даже не может идти, — сообщил экс-министр журналистам РИА Новости.

Оппозиционер считает, что нужно сначала разобраться по вопросам насилия и нарушения прав и свобод граждан Белоруссии, а потом добиться рассмотрения жалоб на проведённые выборы в Верховном суде. Если суд назначит новые выборы, тогда можно будет говорить о кандидатах и политических силах, отметил Латушко.

Политик заявил журналистам, что в силовики вызвали на допрос ещё одного участника координационного совета оппозиции. Мужчина не рассказал, кто это конкретно. Также Латушко сообщил, что нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич не участвует в работе оппозиции из-за проблем со здоровьем.

NEWS.ru писал, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская планирует в понедельник, 24 августа, встретиться в Литве с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Ранее женщина заявила, что не будет баллотироваться на пост президента в случае новых выборов.