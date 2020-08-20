В Белоруссии на Мозырском НПЗ проходит митинг

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На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии проходит митинг. При этом на работу предприятия это никак не повлияло.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу завода. По её данным, митинг довольно немногочисленный.

Проходит акция с участием немногочисленной группы, — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что «ничего особенного сейчас не происходит», завод продолжает работать.

9 августа в Белоруссии завершились президентские выборы. После этого в стране начались масштабные акции протеста. Позже к ним присоединились рабочие крупнейших белорусских заводов. Так, работу остановил «Беларуськалий», бастуют рабочие Минского завода колёсных тягачей, МАЗа и других предприятий. Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и не бросать их руководителей «один на один с толпой». Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности на фоне повсеместных забастовок на предприятиях.