https://static.news.ru/photo/320ac780-66ab-11ea-a854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd März via imago-images.de/Global Look Press

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ с целью предотвращения распространения коронавируса в республике. По его мнению, эта мера может лишь усугубить ситуацию.

Он отметил, что ни одна страна мира не запретила въезд собственным гражданам, поскольку это технически невозможно и неправильно с морально-этической точки зрения. При этом министр подчеркнул, что семь из восьми случаев «завоза» коронавируса в Белоруссию приходится на граждан республики, вернувшихся из заграничных поездок.

По словам главы ведомства, закрытие границ может привести к росту незаконной миграции, что повлечёт за собой неконтролируемое распространение инфекции.

Малоэффективной, по его мнению, является и такая мера, как закрытие детских садов и школ. Караник пояснил, что дети не входят в группу риска по коронавирусу, болеют им гораздо реже, а смертельных исходов среди несовершеннолетних не зафиксировано вообще, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 27 граждан Белоруссии. Трое из них выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Количество выздоровевших составляет шесть человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия приостановила движение пассажирских поездов на Украину. В Минске пояснили, что инициатива прекращения международного железнодорожного сообщения исходила от Киева.