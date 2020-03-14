Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ с целью предотвращения распространения коронавируса в республике. По его мнению, эта мера может лишь усугубить ситуацию.
Он отметил, что ни одна страна мира не запретила въезд собственным гражданам, поскольку это технически невозможно и неправильно с морально-этической точки зрения. При этом министр подчеркнул, что семь из восьми случаев «завоза» коронавируса в Белоруссию приходится на граждан республики, вернувшихся из заграничных поездок.
По словам главы ведомства, закрытие границ может привести к росту незаконной миграции, что повлечёт за собой неконтролируемое распространение инфекции.
Малоэффективной, по его мнению, является и такая мера, как закрытие детских садов и школ. Караник пояснил, что дети не входят в группу риска по коронавирусу, болеют им гораздо реже, а смертельных исходов среди несовершеннолетних не зафиксировано вообще,
На сегодняшний день коронавирус выявлен у 27 граждан Белоруссии. Трое из них выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Количество выздоровевших составляет шесть человек.
Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия приостановила движение пассажирских поездов на Украину. В Минске пояснили, что инициатива прекращения международного железнодорожного сообщения исходила от Киева.
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