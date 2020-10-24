В Баку заявили об обстреле армянскими войсками трёх районов в Карабахе

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Армянские войска продолжают обстреливать населённые пункты в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время обстрелам подвергаются селения в Агдамском, Агджабединском и Тертерском районах, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что новую войну в Карабахе начал не Баку. Республика только отвечает на агрессию, реализует закреплённое в Уставе ООН право на самооборону и освобождает свою территорию от армянской оккупации, пояснил азербайджанский лидер.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.