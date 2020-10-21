В Баку выступают за диалог по Карабаху на основе резолюций СБ ООН

https://static.news.ru/photo/a72baac6-13ac-11eb-a85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан поддерживает переговоры по карабахскому конфликту в соответствии с существующей дорожной картой, которая основана на резолюциях Совбеза ООН. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

Он также прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что разрешение ситуации в регионе дипломатическим путём в настоящее время невозможно.

Этим заявлением руководство Армении признаёт, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана, — цитирует его Гаджиева РИА Новости.

Он добавил, что предыдущие заявления армянского руководства о переговорах по Карабаху были лицемерием.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Министры обсудили вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договорённостей о прекращении огня, и создание условий для устойчивого урегулирования конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.